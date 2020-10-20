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Aktüel Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı
Aktüel

Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı

Bacağından yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:56:59 -
Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişi, boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, M.E. (35) ile eşi K.E. (29) arasında boşanma davalarının olduğu gün, Kırıkkale Adliyesi önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E, karısını bıçakla bacağından yaraladı.

Durumu fark eden adliyede görevli polis memurları kocayı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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