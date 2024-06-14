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Gündem Kırıkkale'de araç yoğunluğu başladı! Türkiye yollarda, kriz nerede?
Gündem

Kırıkkale'de araç yoğunluğu başladı! Türkiye yollarda, kriz nerede?

Yeniakit Publisher
2024-06-14 16:34:00 -
Kırıkkale'de araç yoğunluğu başladı! Türkiye yollarda, kriz nerede?

9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar 43 ilin kilit noktası diye tabir edilen Kırıkkale kavşağında trafiği kilitledi.

Kurban bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye yollara döküldü.

9 gün sürecek tatili şehir dışında geçirmek isteyenler otomobilleriyle yoğunluk oluşturdu.

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu gözlendi.

Trafik durma noktasına geldi!

Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolundaki trafik adeta durma noktasına gelirken, araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kaldı.
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi, emniyet kemerlerinin takılması gerektiği açıklamada, cep telefonu kullanımından da kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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