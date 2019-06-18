Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2019, Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Kırıkkale Üniversitesi bölümleri, Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Kırıkkale Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Kırıkkale Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Kırıkkale Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2019. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYOHalkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi MYO Organik Tarım taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYO İnsan Kaynakları Yönetimi taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi MYO Mantarcılık taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler MYO Emlak ve Emlak Yönetimi taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Hacılar Hüseyin Aytemiz MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi MYO Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Hacılar Hüseyin Aytemiz MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Delice MYO Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Delice MYOSosyal Hizmetler taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Adalet MYO Adalet taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları