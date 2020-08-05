Kırıkkale korona vakası kaç? Koronavirüs Kırıkkale vaka sayıları
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Covid-19 tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Yeni bir döneme girildiğinin ifade edildiği genelgeye göre Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli’nin pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılması ve elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılacak. Peki Kırıkkale korona vakası kaç? İşte Koronavirüs Kırıkkale vaka sayıları.
Türkiye'de 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat dönemine geçilirken kafe, restoran, alışveriş merkezlerinin açılmasının yanı sıra özel günlere de belirlenen kurallar dahilinde izinler verildi. Korona virüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde ciddi artış göstermesinin ardından Kırıkkale Valiliği, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.
Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor. Kırıkkale’deki vaka sayısı 73’ten 85’e yükselmişti. 1 Haziran’dan sonra normalleşmenin etkisiyle Kırıkkale’de de vaka sayılarında ciddi yükseliş söz konusu.