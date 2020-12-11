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Aktüel Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:51:23 -
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Saygılı, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Saygılı, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıklarını söyledi.

AA'nın Türkiye'nin en önemli ajanslarından biri olduğuna dikkati çeken Saygılı, "Açıkçası önemli bir haber sigortası. Anadolu Ajansı iyi ki var. Dünyanın her yerinden bizi bilgi sahibi yapıyor. Gerçekten mükemmel fotoğraflar vardı. Seçmekte zorlandık ama biz de seçimimizi yaptık. AA'nın başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten Türkiye için önemli bir ajans ve iyi ki var." diye konuştu.

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