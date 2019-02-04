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Kırık anahtar kilitten nasıl çıkar?

Kapıyı açmaya çalışırken anahtarın yarısı elinizde kaldıysa işte tam size göre bir uygulama. Kırık anahtar kilit kısmından nasıl çıkarılır? İşte yanıtı...

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:05
Kırık anahtar kilitten nasıl çıkar?

Anahtar kırılıp kilidin içinde kaldığında en basit çözüm bir çilingir çağırmaktır. Böylelikle hiç uğraşmak zorunda kalmazsınız ama özellikle gece ya da hafta sonu çilingire azımsanmayacak kadar bir para ödemek zorunda kalırsınız. Kilitten kırık anahtarı kendiniz çıkarmak isterseniz basit birkaç ipucunu takip etmeniz yeterlidir.

YAĞLAMA

Kilidi yağlamak için bir miktar yağ veya WD-40 kullanın. WD-40 en iyi seçenektir çünkü uzun, ince ağızlığını mümkün olduğunca anahtarın yakınına püskürtmek için kullanabilirsiniz. Yağı bolca kullanmaktan korkmayın. Ardından, kırık anahtarı çıkarmak için bir çift kerpeten kullanın.

MIKNATIS VE TUTKAL

Kırık anahtarı kilidin içinden çıkarmak için güçlü bir mıknatıs kullanabilirsiniz. Tabii ki, herkes güçlü bir mıknatısa sahip değildir ve anahtar mıknatısın işe yaraması için fazla sıkışmış olabilir. Ayrıca bir çift cımbız veya düzleştirilmiş bir kağıt klipsi de kullanabilirsiniz. Tüm bunlar işe yaramazsa, anahtarın elinizde kalan yarısına bir miktar tutkal sürün ve ardından kilidin içine sıkışmış anahtar parçasına kadar itin. Tutkal kuruduktan sonra anahtarı bütünüyle çekebilirsiniz.

YEDEK ANAHTAR

Anahtarınız kırıldığında kapınız açık vaziyette ise, yedek anahtarı kilidin iç kısmından sokarak kırık anahtarı dışarı itebilirsiniz. Kapınızın açık olması ve yedek anahtar olması durumunda en pratik yol budur.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:05
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  2. kırık anahtar kilitten nasıl çıkarılır

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