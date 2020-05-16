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Kırgızistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:02:45 -
Kırgızistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kırgızistan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, saat 13.50'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları Bolu'daki yurtlara götürüldü.

Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

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