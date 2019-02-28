Kırgızistan'da FETÖ'ye büyük darbe! Tüm varlıkları devrediliyor
FETÖ'nün önemli para kaynaklarındam Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, TMSF'ye devredileceği bildirildi.28 Şubat 2019 Perşembe 12:57
Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne büyük darbe vuruldu. Örgüt'ün önemli para kaynaklarından Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının, TMSF'ye devredileceği öğrenildi.
Yüksek Mahkeme kararı verdi
Kırgızistan Yüksek Mahkemesi,FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.
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