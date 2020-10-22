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Aktüel Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler askıya alındı
Aktüel

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler askıya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:45:13 -
Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler askıya alındı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin anayasal reformlardan sonra yapılması kararlaştırıldı.

Meclis genel kurulunda cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim tarihinin ertelenmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı kabul edildi.

Mevcut 6 siyasi partinin desteğini alan yasa tasarısı, anayasal reformların yapılmasının ardından en geç 1 Haziran 2021'e kadar parlamento seçim tarihinin ilan edilmesini öngörüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini üstlenen Başbakan Sadır Caparov'un, meclis tarafından kabul edilen söz konusu yasayı ülkedeki mevcut toplumsal ve siyasi durumu göz önünde bulundurarak onayladığı bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan genel seçim sonuçlarını iptal etmesinin ardından anayasanın öngördüğü süre içinde yeni seçim tarihini 20 Aralık olarak ilan etmişti.

Ülkede 5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan Milliyetçi Ata Yurt Partisi eski milletvekili Caparov, başbakan ve cumhurbaşkanının istifa etmesinin ardından bu görevleri üstlenmişti.


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