  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanıyor
Aktüel

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:16:17 -
Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanıyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde sınırlı katılımla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'in merkezindeki Ala-Too Meydanı'ndaki Tarih Müzesi önünde kutlama programı düzenledi.

Bu yıl salgının gölgesinde geçen kutlama programına katılanların sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu gözlendi.

Resmi törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Kovid-19 ile mücadelede gönüllü olan vatandaşlar katıldı.

Ceenbekov, halkın bağımsızlık bayramını kutlayarak "Özgürlük, babalarımızın ve atalarımızın büyük mirasıdır. Bu nedenle bugünün bağımsızlığı sadece bizim başarımız değil. Bağımsızlığımızı, atalarımızın kanıyla, annelerin gözyaşları pahasına aldık. Bağımsızlığımız, birçok neslin asırlık mücadelesinin sonucudur. Bağımsızlık, atalarımızdan miras kalan, gözümüzün nuru gibi değer vermemiz ve gelecek nesillere aktarmamız gereken bir mirastır." diye konuştu.

Resmi törenin dışında etkinliklerin düzenlenmeyeceği başkentteki kutlamalar, bu akşam havai fişek gösterileriyle son bulacak.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı