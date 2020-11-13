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Aktüel Kırgızistan uluslararası yükümlülüklerine sıkı şekilde uyacak
Aktüel

Kırgızistan uluslararası yükümlülüklerine sıkı şekilde uyacak

Başbakan Sadır Caparov: - "Ülkenin dış politikasında liyakat ilkesine ve daha önce varılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde tüm uluslararası yükümlülüklere, sıkı bir şekilde uyulacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:36:00 -
Kırgızistan uluslararası yükümlülüklerine sıkı şekilde uyacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, ülkenin dış politikasında liyakat ilkesine ve daha önce varılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde tüm uluslararası yükümlülüklere sıkı bir şekilde uyulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamaya göre Caparov, ülkedeki büyükelçiler, uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri ve fahri konsoloslar ile bir araya geldi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın her zaman yabancı ortaklarıyla olduğu kadar uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla da dostane ilişkiler geliştirmeye önem verdiğini ifade etti.

Dış politika önceliklerine ilişkin bilgi veren Caparov, "Ülkenin dış politikasında liyakat ilkesine ve daha önce varılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde tüm uluslararası yükümlülüklere, sıkı bir şekilde uyulacak." diye konuştu.

Caparov, ülkede iktidarın değişmesine neden olan 5 Ekim olaylarına da değinerek, "Kırgızistan'da 5 Ekim'de meydana gelen olaylar, adaletsiz genel seçimlerin sonucu idi. Bugün ülkemizde durum istikrara kavuştu. Siyasi süreçler yasal zemine geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan'ın, müttefikleri ve stratejik ortaklarıyla işbirliğini güçlendirme çabasını sürdüreceğinin altını çizen Caparov, öncelikle görevleri arasında, sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesi, yatırımcıların güveninin geri kazanılması ve kamu yönetimi sisteminde reform yapılmasının bulunduğunu söyledi.

Meclise giremeyen partilerin 5 Ekim'de düzenlediği protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesinin ardından taraftarlarınca cezaevinden 6 Ekim'de çıkarılan Caparov, aynı gün "geçici başbakan" ilan edilmişti.

Meclisten güvenoyu alan Caparov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak cumhurbaşkanlığı yetkilerini de üstlenmişti.

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