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Dünya Kırgızistan Kadirov muhalifi Çeçen'i Rusya'ya iade edecek!
Dünya

Kırgızistan Kadirov muhalifi Çeçen'i Rusya'ya iade edecek!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 15:59:00 -
Kırgızistan Kadirov muhalifi Çeçen'i Rusya'ya iade edecek!

Kırgız yönetiminin, Ramazan Kadirov'a muhalif bir Çeçen'i Rusya'ya iade etmeye hazırlandığı bildirildi.

Kırgız yönetiminin, Ramazan Kadirov'a muhalif bir Çeçen'i Rusya'ya iade etmeye hazırlandığı bildirildi.

Kırgız yetkililerin Çeçen lider Ramazan Kadirov güçlerine ait gizli bir hapishanesinden kaçan bir Çeçen vatandaşını Rusya'ya iade edebileceği belirtildi.

Kırgız aktivistler, 28 yaşındaki Çeçen Mansur Movlayev'in, iki ülkenin arasındaki yakın iş birliği nedeniyle Rusya'ya iade edilme riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Aktivistler, Movlayev'in iade edildiği takdirdi işkence ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Movlayev, Kadirov yönetimini eleştirdiği için kaçırıldıktan sonra atıldığı gizli hapishaneden 2022 yılında kaçmayı başarmıştı.

Movlayev, kaçtığı Kırgızistan'ın güneyindeki bir havalimanında 20 Ağustos günü gözaltına alınarak hapsedildi.
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Movlayev'in kardeşinin de Kadirov güçlerince alıkonulduğu belirtildi.

Kaynak: Mepa News

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