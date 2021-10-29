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Gündem Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Gündem

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sadır Caparov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:16:00 -
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeyi ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Caparov, Hisarcıklıoğlu ile ticari ve ekonomik iş birliği ve önemli projelerin uygulanması gibi güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarafların tam olarak 30 yıl önce ortaya konulan devletler arası ilişkilerin en iyi geleneklerini sürdürdüklerini vurgulayan Caparov, "Türkiye, Kırgızistan için sadece stratejik bir ortak değil aynı zamanda kardeş bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgız-Türkiye iş birliğinin siyasi, ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında yeni bir seviyeye ulaşacağını umduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kasımda İstanbul'da yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geleceğini teyit etti.

Hisarcıklıoğlu da davetten dolayı Cumhurbaşkanı Caparov'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla tebrik etti.

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