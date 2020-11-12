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Aktüel Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanlığına aday olacak
Aktüel

Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanlığına aday olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:48:26 -
Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanlığına aday olacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov, ülkede 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Caparov, göreve geldiği 6 Ekim'den sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti.

Radyo ve Televizyon Kurumunun stüdyosunda gerçekleşen, 148 gazetecinin katıldığı 1,5 saatlik basın toplantısında Caparov, cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacağını belirterek, istifasından sonra cumhurbaşkanlığı yetkilerinin Meclis Başkanı'na, başbakanlık yetkilerinin ise Başbakan Birinci Yardımcısı'na geçeceğini söyledi.

Caparov, ülkede yapılacak anayasa değişikliğinin halkın talebi olduğunu anımsatarak, "Yeni anayasa parlamentoda hazırlanacak. Meclisteki anayasa oturumları televizyondan canlı yayınlanacak. Yeni yönetim sistemini halk ve parlamento belirleyecek." dedi.

Parlamenter sistemden vazgeçilmesi halinde yeni yönetim sisteminin "baskıcı" rejime yol açabileceği yönündeki değerlendirmenin sorulması üzerine Caparov, "Kırgız halkı üç kez ayaklanarak iktidarı değiştirdi. Kırgız halkı özgürlüğü seven bir halktır. Bunun için baskıcı yönetime izin vermez. Eski cumhurbaşkanlarının hatalarını yapmayacağım." ifadesini kullandı.

Başbakan Caparov, basın toplantısının ardından Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Caparov, 4 Ekim'de düzenlenen genel seçim sonuçlarının iptali için düzenlenen protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesinin ardından cezaevinden çıkarılarak başbakanlık görevine getirilmişti.

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