Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye bitkisel tedavi! Kireçlenme neden olur?
Kireçlenme çoğunlukla 60 yaş sonrası başladığını bildiğimiz, fakat günümüzde hareketsizliğin yaşam biçimi haline gelmesiyle 30’lu yaşlara kadar düşmüş durumdadır.19 Eylül 2019 Perşembe 11:25
Vücut dokusunda, kan damarlarında veya organlarda kalsiyum oluştuğunda kireçlenme meydana gelir. Bu birikim, vücudun normal süreçlerini sertleştirebilir ve bozabilir.
Enfeksiyon,kanda çok fazla kalsiyum ve iskelet sistemi ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozuklukları kireçlenmenin nedenleridir.
Kireçlenmeye bitkisel çözüm;
40 limon
20 diş sarımsak
10 tane yumurta kabuğu
Bir kaşık toz zencefil
Bir avuç kaparı bitkisi
Karışım haline getirilen bu ürün buzdolabında 1 hafta bekletildikten sonra her kahvaltıda 1 bardak tüketilir
Bir kaşık deniz tuzu veya turşuluk tuz
İki kaşık kil
İki kaşık buğday kepeği veya irmik
Bir kapak menekşe yağı
Bir kapak biberiye yağı
Biraz maden suyu
Çamur kıvamına getirilen bu karışım dayanabilinecek sıcaklığa gelinceye kadar ocakta ısıtılır ve ağrıyan bölgeye sürülüp sarılır.
Sağlıklı Günler.
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