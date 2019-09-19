0553 313 94 23

Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye bitkisel tedavi! Kireçlenme neden olur?

Kireçlenme çoğunlukla 60 yaş sonrası başladığını bildiğimiz, fakat günümüzde hareketsizliğin yaşam biçimi haline gelmesiyle 30’lu yaşlara kadar düşmüş durumdadır.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:25
Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye bitkisel tedavi! Kireçlenme neden olur?

Vücut dokusunda, kan damarlarında veya organlarda kalsiyum oluştuğunda kireçlenme meydana gelir. Bu birikim, vücudun normal süreçlerini sertleştirebilir ve bozabilir. 

Enfeksiyon,kanda çok fazla kalsiyum ve iskelet sistemi ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozuklukları kireçlenmenin nedenleridir.

Kireçlenmeye bitkisel çözüm;

40 limon

20 diş sarımsak

10 tane yumurta kabuğu

Bir kaşık toz zencefil

Bir avuç kaparı bitkisi

Karışım haline getirilen bu ürün buzdolabında 1 hafta bekletildikten sonra her kahvaltıda 1 bardak tüketilir

   Bir kaşık deniz tuzu veya turşuluk tuz

   İki kaşık kil

   İki kaşık buğday kepeği veya irmik

  Bir kapak menekşe yağı

  Bir kapak biberiye yağı

  Biraz maden suyu

 Çamur kıvamına getirilen bu karışım dayanabilinecek sıcaklığa gelinceye kadar ocakta           ısıtılır ve ağrıyan bölgeye sürülüp sarılır.

Sağlıklı Günler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini geçti
    1. Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini..
    2. Buzdolabına sakın koymayın!..
    3. Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO..
    4. İsrail güçleri 23 Filistinliyi tutukladı
    5. Karabiberle sigaraya son! Karabiber..
    6. 'Hızır Afet Drone'u ile kazazedelere..
    7. Strese iyi gelen bitkiler nelerdir?..
    8. Tekirdağ'da bulundu! Koparana 60 bin..
    9. Türkiye'den ABD'ye net mesaj:..
    10. Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye..
    11. Malul sayılmayan gaziler hâlâ mağdur
    12. Dut yaprağının faydaları nelerdir?..
    13. Kurabiye nasıl hazırlanır? Pudingli..
    14. Türkler’e sandığa gidin çağrısı
    15. Sosyal medya devinden itiraf!..
    16. Renklerin insanlar üzerindeki etkisi..
    17. Tuzla'da evine giderken 3 kişi..
    18. Sapkın fenomeni kimse istemiyor!..
    19. TÜBİTAK 28 personel alacak
    20. Bayraktar: Ukrayna ile türbin..
    21. Daikin Türkiye’den ekonomi ve..
    22. Koltuk Altı Sararmış Beyaz..
    23. Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye..
    24. Kayserigaz’ın Genel Müdürü Dinçer..
    25. Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep..
    26. THY’den Xian seferi
    27. Kontrolden çıkan otomobil 11 araca..
    28. Sarı kantoron yağı nedir? Kantoron..
    29. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    30. Tendon yaralanması nasıl tedavi..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!