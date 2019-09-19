Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye bitkisel tedavi! Kireçlenme neden olur?

Vücut dokusunda, kan damarlarında veya organlarda kalsiyum oluştuğunda kireçlenme meydana gelir. Bu birikim, vücudun normal süreçlerini sertleştirebilir ve bozabilir.

Enfeksiyon,kanda çok fazla kalsiyum ve iskelet sistemi ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozuklukları kireçlenmenin nedenleridir.

Kireçlenmeye bitkisel çözüm;

40 limon

20 diş sarımsak

10 tane yumurta kabuğu

Bir kaşık toz zencefil

Bir avuç kaparı bitkisi

Karışım haline getirilen bu ürün buzdolabında 1 hafta bekletildikten sonra her kahvaltıda 1 bardak tüketilir

Bir kaşık deniz tuzu veya turşuluk tuz

İki kaşık kil

İki kaşık buğday kepeği veya irmik

Bir kapak menekşe yağı

Bir kapak biberiye yağı

Biraz maden suyu

Çamur kıvamına getirilen bu karışım dayanabilinecek sıcaklığa gelinceye kadar ocakta ısıtılır ve ağrıyan bölgeye sürülüp sarılır.

Sağlıklı Günler.