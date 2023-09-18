'Kirasını ödemeden kaçtı' iddiası! Seküler rapçi evi ne hale getirmiş

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edilen sözde rapçi Uzi, hakkında skandal iddialar ortaya atıldı.

(Ev sahibi, Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı)

Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemediğini ve evi bu şekilde bırakıp kaçtığını iddia etti.

Ev sahibi Elif Obadan şunları yazdı:

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"2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu.

Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!"