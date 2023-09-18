  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Profesör olmuş ama hukukun H’sini bilmiyor! Ümit Kocasakal’a tokat gibi cevap

20'den fazla ülkenin ordusu Türk şirketin kapısını çaldı! Çok acil olarak istemeye başladılar

Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu

Roman Abramoviç İstanbul'dan ev aldı! Evini aldığı kişi herkesi hayrete düşürecek

İstanbul'da yangın alarmı! Ekipler olay yerinde

Tüm gözler 28 bankanın kararına çevrildi! Yatırım yapmadan önce bu kararı bekleyin!

81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk adımı attı! Kira fiyatlarını düşürecek yöntem

İran'dan Türkiye'ye akılalmaz teklif! Hakan Fidan muhtemelen çılgına dönmüştür
Gündem 'Kirasını ödemeden kaçtı' iddiası! Seküler rapçi evi ne hale getirmiş
Gündem

'Kirasını ödemeden kaçtı' iddiası! Seküler rapçi evi ne hale getirmiş

Yeniakit Publisher
2023-09-18 17:12:00 -
'Kirasını ödemeden kaçtı' iddiası! Seküler rapçi evi ne hale getirmiş

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘rapçi’ adı altında piyasaya sürdüğü Uzi'nin 4 aydır evinin kirasını ödemediği iddia edildi. Uzi'nin ev sahibi Elif Obadan, dairenin pislik içinde olduğunu belirtti.

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edilen sözde rapçi Uzi, hakkında skandal iddialar ortaya atıldı.

(Ev sahibi, Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı)

Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemediğini ve evi bu şekilde bırakıp kaçtığını iddia etti.

Ev sahibi Elif Obadan şunları yazdı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu.

Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!"

TOGG oto ekspertize girdi! Sonuç bomba
TOGG oto ekspertize girdi! Sonuç bomba

Otomotiv

TOGG oto ekspertize girdi! Sonuç bomba

Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu
Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu

Dünya

Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu

Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet
Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet

Gündem

Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23