Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasıyla milyonlarca kiracının beklediği kira zam oranları da belli olduu. Geçtiğimiz dönemde Üretici Fiyat Endeksi baz alınarak yapılan kira zamları, 2018 yılından bu yana TÜFE ortalamaları üzerinden yapılıyor.

Kira zammı yüzde 11,47

TÜİK'in açıkladığı rakamlara gre, eylül ayı TÜFE oranı yıllık 11,75, aylık yüzde 0,97 arttı.Eylül ayı 12 aylık TÜFE ise yüzde 11,47 oldu. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, ekim ayında kiralara yüzde 11,47'den fazla zam yapılamayacak. Bu verilerle, mevcut kirası 1000 TL olan bir kiracı, yüzde 11,47 zam ile, bir sonraki ay 1114 lira kira ödeyecek.



Kiraya göre artış oranları



- Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.226lira

- Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.337 lira

- Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.449lira

- Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.560 lira

- Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.672 lira

- Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.783 lira

- Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.894 lira

- Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.006 lira

- Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.117 lira

- Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.229 lira