Kiracı ev sahibi anlaşmazlıkları için ilginç tavsiye

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunana Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan “Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda Eylül ayı itibarıyla dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak. Bizler de yetki belgesi almış sorumlu emlak danışmanları olarak bu sürece katkı sunabiliriz. Tarafları özellikle rayiç değerler konusunda bilgilendirebilir, hatta değerleme raporları eşliğinde dava konusu süreçlerin arabuluculuk sisteminde çözümüne katkı sunabiliriz” dedi.

Görüşmelere dahil olabilir, çözüme katkı sunabiliriz

Son dönemde mal sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının üst seviyeye çıktığına da ifade eden TÜGEM Başkanı “Sonuçta arabuluculuk sistemi günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. Eğer bu konuda yasal düzenlemeler yapılır ise, bizler de emlak danışmanları olarak gerek mal sahiplerine gerekse de kiracılara bu görüşmelerde eşlik edebiliriz. Tarafların uyuşmazlığı kendilerinin uzlaşmayla çözmelerine destek oluruz” dedi.

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında arabulucu dönemi

Yükselen kira fiyatları her gün yeni bir kiracı-ev sahibi tartışmasına yol açıyor. Kiraları artırmak isteyen ev sahipleri ve buna karşı çıkan kiracılar arasında yaşanan gerginlikler artık davadan önce arabulucu yoluyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. Uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. AyrıcaKira artışına 2022 yılında 1 yıl süreyle getirilen yüzde 25 zam sınırı Temmuz'da sona eriyor. Ev sahibi ve kiracılar 2 Temmuz öncesinde, yüzde 25'lik zam sınırı kararının yenilenip yenilenmeyeceğini merak ediyor.

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