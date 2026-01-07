Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni dönemde atacakları adımları sıraladı. Kurum, şunları söyledi: “Deprem bölgesindeki bu büyük tecrübemizi, dar gelirli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için seferber edecek, yeni sosyal konutlarımızla taçlandıracağız. Bir yandan ‘Kentsel Dönüşüm Seferberliği’yle ürettiğimiz 2 milyon yuvaya yeni 258 bin yuva daha ekleyecek bir yandan da yaptığımız 1 milyon 750 bin sosyal konutumuza 500 bin tane daha ekleyeceğiz. 24 Ekim’de ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyerek, 500 bin sosyal konutumuzun ilk adımını attık. Yeni yuvalarımızı 81 ilimizde yapacağız. 1,5 trilyon liralık bir bütçeye sahip olan sosyal konutlarımızla tam 300 sektörde iş imkânı ve ekonomik gelir sağlayacağız. Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz; istihdamı, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz! Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.”

Aziz milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan tam 24 yıl önce, milletimizin istikbaline dair kurduğumuz hayalleri ve ümitleri gerçeğe dönüştürmek için; tarihi bir sayfa açıldı ve AK Parti’miz kuruldu. O günden bugüne Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde üzerine gidilmeyen meseleleri, üzerine gitmek şöyle dursun gündeme bile alınmayan konuları hamdolsun bir bir çözdük. İnsanımızı on yıllarca hasretle bekledikleri eser ve hizmetlere kavuşturduk. Bu güçlü iradeyi gören milletimiz de 24 yıl boyunca daima bizim yanımızda durarak; her seçimde yeniden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı ve eser siyasetini Cumhur İttifakı’mızı iktidara taşıdı. Bizi destekleriyle, dualarıyla bu noktalara eriştiren aziz milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 50 bin çalışma arkadaşımızla 81 il 922 ilçemize hizmet götürmek için aşkla, azimle çalışıyoruz. Ankara’yı Anadolu’ya taşıma ilkesiyle hareket ederek her şeyin en güzelini hak eden milletimizi, daha güzel şehirlerde yaşatmak için ‘Önce insan, önce millet’ demeye devam ediyoruz. 81 şehrimizin ulusal ve küresel ölçekte marka değerini yükseltecek yeni vizyon projeleri büyük bir titizlikle yapıyoruz.

İNSAN ÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

Biz istiyoruz ki istisnasız her bir şehrimiz yeni yuvaları ve işyerleriyle, birbirinden güzel tarihi kent meydanlarıyla; sosyal, kültürel alanlarıyla; gölleri, denizleri ve millet bahçeleriyle, birer yıldız gibi parlasın. İstiyoruz ki Selçuklu ve Osmanlı’nın emanetini omuzlarında taşıyan şehirlerimiz; her açıdan güzelleşsin, çocuklarımız bu şehirlerde geleceğe güvenle baksın, memleketiyle gurur duysun. İşte bu anlayışla Cumhuriyet tarihimizin en nitelikli ve kapsamlı projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle de depremsellik açısından kritik bir coğrafya üzerine kurulmuş olan ülkemizin yaşadığı afetlerde binlerce evladını toprağa vermiş milletimizin güvenli yarınları için insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Ülkemizde hayatı durduran pandemiyle, Karadeniz bölgemizde sellerle, Antalya, Muğla ve İzmir’de yangınlarla, Elazığ, Malatya ve yine İzmir’de depremlerle sınandık. Afetlerin ardından hızla kolları sıvadık. ‘Ne bu aceleniz’ diyenlere rağmen yeni yuvaları bir saat daha erken verebilmek için çabaladık. Devletin milletine olan borcunu ödemek için her afet bölgesinde olduk, haftalarca oralardan ayrılmadık. Ve hamdolsun ki milletimizin devletine olan güveninden aldığımız güçle bu afetlerin tamamında 45 binden fazla yeni yuva yaptık, kardeşlerimizin geleceğini teminat altına aldık.”

ASRIN FELÂKETİ ASRIN İNŞASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

“2023 yılı, 6 Şubat gecesi, milletimizin her ferdinin gözyaşı döktüğü, acının her kalbi hüzne boğduğu o kara günde Kahramanmaraş depremlerinde tarih boyunca gördüğümüz en büyük afeti yaşadık. Öyle büyük bir afetti ki 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, tüm bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, 86 milyon vatandaşımızla ilk dakikalar itibariyle milletimizin yanında olduk” diyen Kurum, şunları kaydetti: “Deprem bölgesindeki 11 ilimizde bir yandan arama kurtarma çalışmalarını yürütürken bir yandan da değerli hocalarımızla, uzmanlarımızla, mimar ve mühendislerimizle zemin etüdlerinden projelendirmeye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15’inci günde attık. Yine 45’inci günde ilk evlerimizi teslim ettik. ‘Devlet nerede’ diyenler oldu. Onlara, asrın felâketini asrın inşası’na dönüştürerek cevap verdik ve ‘Devlet, işte burada’ dedik. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl yine bu kürsüde ‘155 bininci konutumuzu teslim ettik’ demiştik. Ve bugün büyük bir gururla söylüyoruz ki o sayının üzerine tam 300 bin konut daha ekledik. Allah’a şükürler olsun ki; sözlerimizi tuttuk.”

İftiralara cevap 11 il ayağa kaldırılarak verildi

Malatya’yı, Adıyaman’ı da yeniden inşa ettiklerini anlatan Kurum, şunları aktardı: “12 bin yeni yuvasıyla yeniden ayağa kalkanların şehri Osmaniye’miz, 12 bin yeni yuvasıyla bereketin kalbi Adana’mız, 17 bin yeni eviyle kardeşliğin mührü Diyarbakır’ımız, 14 bin yuvasıyla Hazreti İbrahim’in emaneti Şanlıurfa’mız, 13 bin eviyle Gakkoşlar şehri Elazığ’ımız, 3 bin yuvasıyla serhat şehri Kilis’imiz; artık Türkiye Yüzyılı’na hazırdır.

Şunu da tarihe bir kayıt olarak düşürmek isterim ki süreç boyunca birçok yalan söylendi. Söylenen tüm o yalanlara cevabımızı afetzede yavrularımızın neşeleriyle verdik. Birçok iftira atıldı. Tüm bu iftiralara cevabımızı 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik. Milletimize ‘Bu iş bizim namusumuzdur, şerefimizdir’ dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğindeki Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarı, devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen büyük Türk milletinin başarısıdır. Bu başarı için Allah’a hamdediyoruz, liderimizle ve devletimizle gurur duyuyoruz, bu milletin bir evladı olmaktan onur duyuyoruz. TOKİ’mize, Emlak Konut’umuza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’müze, İller Bankamıza, GEDAŞ’ımıza, elinden ne gelirse destek veren her partiden belediyelerimize, özel sektörümüze, gönüllülerimize, bizden umudunu hiç kesmeyen afetzede kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.”