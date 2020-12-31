Kira desteği için başvurular başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi. Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık’taki kabine toplatısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün (dün) itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız.”

Başvurular E-Devlet'ten

Desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. Başvurular yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Dün başlayan destek başvuruları, 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

‘Dijital Dönüşüm’ için yarışacaklar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye’den yeni “unicorn”lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi. Yarışmanın dün itibarıyla başvurulara açıldığını ve adayların 15 Şubat’a kadar başvurularını yapabileceğini aktaran Pekcan, “Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi’ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız” dedi.