  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kira desteği için başvurular başladı
Ekonomi

Kira desteği için başvurular başladı

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:52:00 -
Kira desteği için başvurular başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi. Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık’taki kabine toplatısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün (dün) itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız.”

Başvurular E-Devlet'ten

Desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. Başvurular yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Dün başlayan destek başvuruları, 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

‘Dijital Dönüşüm’ için yarışacaklar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye’den yeni “unicorn”lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi. Yarışmanın dün itibarıyla başvurulara açıldığını ve adayların 15 Şubat’a kadar başvurularını yapabileceğini aktaran Pekcan, “Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi’ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...
Gündem

Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına giren iguana zorlukla çıkarıldı.
Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu
Ekonomi

Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

2020 yılını hareketli geçiren altın şu sıralar 447 liradan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul'den yapılan açıklamada Ons altının son 10 ..
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay