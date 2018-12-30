Kira artışı yüzünden çıkan kavgada kan aktı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan 'kira artışı' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda kiracı hayatını kaybetti.30 Aralık 2018 Pazar 22:11
Aydın'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde Aytunç Çağ (54) ile üst katında oturan kiracısı Erhan Kahvecioğlu (38) arasında iddiaya göre 'kira artışı ve kirayı alamama' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağ, bıçakla kiracısını yaraladı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tutuklandı
Gözaltına alınan Çağ, işlemleri için emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen Çağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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