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Kınık: Yılda 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz

80 devlet hastanesi yapacak kadar kaynak kaybediliyor... Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye’deki korkunç israf kalemlerinden birine dikkat çekerek, “Yılda 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Bu 80 tane devlet hastanesi yapar” açıklamasında bulundu. Kınık, Türk Kızılayı’nın 40’ı aşkın ülkede on milyonlarca insana el uzatarak, bayraklarında taşıdıkları hilalin hakkını vermeye çalıştıklarını ifade etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:29

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, her yıl 500 bin ton ekmeğin çöpe atıldığını belirterek, “Bu, 80 tane devlet hastanesi yapar. Bu israfı önlemek zorundayız. İhtiyacımız kadar almak, fazlasını olmayanla paylaşmak durumundayız” dedi.

Kınık, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Kızılayı Konya Şubesi Olağan Kongresinde, kurumun afet, yardım ve toplum sağlığı kuruluşu olduğunu söyledi.

Amaçlarının insanı güçlendirmek olduğuna işaret eden Kınık, olağanüstü durumlarda ve afetlerde toplumu ayakta tutacak çalışmalar yaptıklarını anlattı. Kınık, Türk Kızılayının her girdiği yerde bir ümit aşıladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Onun olduğu yerde bir kapı çalınıyorsa o hacet giderilmelidir. O kapıya gelenin eli boş dönmemelidir. Elimizden geldiği kadar memleketimizin her noktasında şube ve temsilciliklerimizle, dünyanın 12 noktasında daimi temsilciliklerimizle, 40’ı aşkın ülkede yaptığımız çalışmalarla bu hilalin hakkını vermeye gayret ediyoruz. Kimileri ayrılık ve farklılıklardan bahsetse de biz çayın içinde erimiş şeker gibi hiçbir insana ırkını sormadan, Allah yarattığı için eş görüp, dinimizce kardeş görüp el uzattık ve uzatmaya devam edeceğiz. Geçen yıl 40’ı aşkın ülkede on milyonlarca insana el uzattık. Hedefimiz büyüktür.

Gençlerin ve gönüllülerin kendileri için büyük önem taşıdığını anlatan Kınık, şunları kaydetti:

Toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Olağanüstü durumlarda nasıl ayakta durmalarını anlatmamız gerekiyor. Tasarrufu, paylaşmayı ve infakı öğretmemiz gerekiyor. Ekmeğin kutsal olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Bugün utanarak ifade etmek durumundayım ki bu topraklarda insanımız alın teri döküyor, toprağı işliyor ve buğday ekiyor. Devlet bunun için teşvik veriyor. Sıcakta hasat ediliyor, değirmenler öğütüyor ve un yapıyor. Sabah 3-4’te kalkan fırıncı kardeşimiz bundan ekmek yapıyor. Başka işlerde çalışıp para kazanan insanımız da o ekmeği para vererek alıyor. Her yıl 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Bu 80 tane devlet hastanesi yapar. Bu israfı önlemek zorundayız. İhtiyacımız kadar almak fazlasını olmayanla paylaşmak durumundayız.

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık, 80 devlet hastanesi yapacak bedele sahip 500 bin ton ekmeğin çöpe atıldığını açıklaması, Kur’an-ı Kerim’in Araf Suresi’nin 31’inci ayetini anımsattı. Yüce Allah, ilgili ayette kullarına, “Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez” buyuruyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:29
  1. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
  2. Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi
  3. Türk Kızılayı Konya Şubesi Olağan Kongresi
  4. Türk Kızılayı
  5. Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık
  6. Kur’an-ı Kerim
  7. Araf Suresi

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