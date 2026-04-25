Kınalıada açıklarında korku dolu anlar
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında arızalanan ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 5 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Küçükyalı Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındığı kaydedildi.