THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kına zararlı mı?

Evde kendi kendinize yapabileceğiniz iki haftalık kalıcı süresi olan bir süs bu “Kına İşi”

12 Ekim 2018 Cuma 21:10
Kına zararlı mı?


Dövme’deki birçok olumsuzluklara karşı halkı Müslüman ülkelerde asırlardan beri hanımlarca uygulanan bir hoş “kına sanatı” (Mehndi) var. Pakistanlı, Hintli, Yemenli, Magribli hanımlar düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde yapıyorlar. Ciltte, dövmeler gibi kalıcı olmuyor. Zehirli kimyasallar taşımıyor. Bir iki hafta sonra kayboluyor. Hatta Pakistan’da bu kına işi yapılan geline elindeki kınalar silinene kadar iş yaptırılmıyor.. Malzeme şu:

2 tatlı kaşığı kına (aktarlardan kahve rengi siyah ve kırmızı çeşitlerini bulmanız mümkün)

Oksijenli su (Eczanelerden temin edebilirsiniz. Kınanın renginin koyu ve kalıcı olması için gerekli)

Aktarlardan ucuza temin edebileceğiniz kına taşı. Ufak bir parçasını ezerek kınaya karıştırsanız kınanın kalıcılığı artar. Ve kürdan.. Hazırlanışı: 2 tatlı kaşığı kınayı ufak bir kaba boşaltın, isterseniz kına taşı tozu da ekleyin ve biraz oksijenli su ile kıvamı ne çok akışkan ne de çok katı olacak şekilde karıştırın. Sonra karar verdiğiniz deseni kürdan yardımıyla önce bir kağıda çizin. Deneme yapın. Baktınız güzel çiziyorsunuz. O zaman elinize de uygulayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:10
  1. kına
  2. hint kınası
  3. kınanın faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızartmanın sağlığa zararlarını biliyor musunuz?
    1. Kızartmanın sağlığa zararlarını..
    2. Japonya'da Okinawa adasındaki Amerika..
    3. CHP'den dalga geçer gibi aday mesajı
    4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    5. Endonezya’da arama ve kurtarma..
    6. Çocuğun ateşi nasıl düşürülür?
    7. Terör devletinin hapishanesinde bir..
    8. Kağıt kebabı nasıl yapılır?
    9. Kına zararlı mı?
    10. Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı..
    11. Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilden..
    12. Amerika'nın Tyndall Hava Üssü yerle..
    13. Meme kanseri önlenebilir mi?
    14. Bakan Süleyman Soylu Türkiye'deki..
    15. Rusya'dan Amerika açıklaması: Sözde..
    16. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    17. Michael kasırgası Amerika'da 13 can aldı
    18. Meteorolojiden flaş uyarı!
    19. Fasulye öyle faydalıymış ki!
    20. Havada panik! İstanbul-Malatya uçağı..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama