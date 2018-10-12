Kına zararlı mı?



Dövme’deki birçok olumsuzluklara karşı halkı Müslüman ülkelerde asırlardan beri hanımlarca uygulanan bir hoş “kına sanatı” (Mehndi) var. Pakistanlı, Hintli, Yemenli, Magribli hanımlar düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde yapıyorlar. Ciltte, dövmeler gibi kalıcı olmuyor. Zehirli kimyasallar taşımıyor. Bir iki hafta sonra kayboluyor. Hatta Pakistan’da bu kına işi yapılan geline elindeki kınalar silinene kadar iş yaptırılmıyor.. Malzeme şu:

2 tatlı kaşığı kına (aktarlardan kahve rengi siyah ve kırmızı çeşitlerini bulmanız mümkün)

Oksijenli su (Eczanelerden temin edebilirsiniz. Kınanın renginin koyu ve kalıcı olması için gerekli)

Aktarlardan ucuza temin edebileceğiniz kına taşı. Ufak bir parçasını ezerek kınaya karıştırsanız kınanın kalıcılığı artar. Ve kürdan.. Hazırlanışı: 2 tatlı kaşığı kınayı ufak bir kaba boşaltın, isterseniz kına taşı tozu da ekleyin ve biraz oksijenli su ile kıvamı ne çok akışkan ne de çok katı olacak şekilde karıştırın. Sonra karar verdiğiniz deseni kürdan yardımıyla önce bir kağıda çizin. Deneme yapın. Baktınız güzel çiziyorsunuz. O zaman elinize de uygulayabilirsiniz.