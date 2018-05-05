Kına tepsisi süsleme önerisi

SÜSLEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE

Kına tepsisini hazırlamadan önce tarzınızı düşünün. Klasik bir kına tepsisi mi istiyorsunuz yoksa modern bir kına tutacağı mı?

Kına kıyafetiniz, davetiyeniz ve nikah şekerlerinizin tasarımı, kına tepsiniz için fikir verebilir. Aynı tema içerisinde çalışmak, kınadan düğüne, baştan sonra uyum içerisinde görünmenizi sağlar.

Süsleme malzemeleri için alışverişe başlamadan önce farklı modelleri inceleyin. Çok beğendiğiniz modellerin gerekirse bir çıktısını alın ya da fotoğrafını telefonunuza kaydedin.

Kafanızda belirli bir tasarım oluştuktan sonra ihtiyacınız olan malzemelerin bir listesini yapın. Diğer türlü, onlarca boncuk, kumaş ve süsleme aksesuarları arasında karar vermekte ve parçaları bir araya getirmekte zorlanabilirsiniz.

KINA TEPSİSİ İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ MALZEMELER

Uygun büyüklükte bir tepsi

Kına koymak için kase

Silikon tabancası

Tül, saten, yaldızlı vb. kumaşlar

Boncuklar

Kurdale ve tüyler

Boncuk silikon

Gelin& damat figürleri

Tealight mum

Uygulama:

Kına tepsisi yapmak için istediğiniz herhangi bir tepsiyi kullanabilirsiniz. Tepsi tamamen kaplanacağı için, tepsinin rengi ya da desenli olup olmaması önemli değil.

Tepsiyi tamamen kapatacak büyüklükte kumaşı kesin.

Silikon tabancası kullanarak tepsiyi kumaş ile kaplayın.

Kapitoneli bir görünüm vermek için tepsinin içerisine boncuk silikon ekledikten sonra kumaşı geçirin.

Hem katlama izlerini kapatmak hem de şık bir görünüm vermek için tepsinin kenarlarına fırfırlar, yapma çiçekler, tüller, püsküller ya da biye şeritleri geçirebilirsiniz.

Kaplama işlemi bittikten sonra, kasenin altına bir parça sıcak silikon sürerek, tepsinin tam ortasına sabitleyin.

Kasenin etrafına, tealight mumları orantılı bir şekilde sıralayıp aynı şekilde silikon kullanarak sabitleyin.

Genel süslemeler bittikten sonra ince işlere geçin.

Boncuk, kurdele vb. küçük süsleri tepsinin etrafına yapıştırın.

Toz çekmemesi için kına gününe kadar üzeri kapalı şekilde muhafaza edin.