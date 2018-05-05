Kına tepsisi süsleme önerisi
Gelin adayları için kına gecesinin yeri başkadır. Bu özel günü daha da anlamlı kılmak için kına aksesuarlarını kendiniz ya da sevdikleriniz için kolayca hazırlayabilirsiniz. Geleneksel süslemeler, eğlenceli tasarımlar ya da modern ve basit hatlar; yaratıcılığınız sadece hayal gücünüzle sınırlı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:53
SÜSLEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE
Kına tepsisini hazırlamadan önce tarzınızı düşünün. Klasik bir kına tepsisi mi istiyorsunuz yoksa modern bir kına tutacağı mı?
Kına kıyafetiniz, davetiyeniz ve nikah şekerlerinizin tasarımı, kına tepsiniz için fikir verebilir. Aynı tema içerisinde çalışmak, kınadan düğüne, baştan sonra uyum içerisinde görünmenizi sağlar.
Süsleme malzemeleri için alışverişe başlamadan önce farklı modelleri inceleyin. Çok beğendiğiniz modellerin gerekirse bir çıktısını alın ya da fotoğrafını telefonunuza kaydedin.
Kafanızda belirli bir tasarım oluştuktan sonra ihtiyacınız olan malzemelerin bir listesini yapın. Diğer türlü, onlarca boncuk, kumaş ve süsleme aksesuarları arasında karar vermekte ve parçaları bir araya getirmekte zorlanabilirsiniz.
KINA TEPSİSİ İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ MALZEMELER
Uygun büyüklükte bir tepsi
Kına koymak için kase
Silikon tabancası
Tül, saten, yaldızlı vb. kumaşlar
Boncuklar
Kurdale ve tüyler
Boncuk silikon
Gelin& damat figürleri
Tealight mum
Uygulama:
Kına tepsisi yapmak için istediğiniz herhangi bir tepsiyi kullanabilirsiniz. Tepsi tamamen kaplanacağı için, tepsinin rengi ya da desenli olup olmaması önemli değil.
Tepsiyi tamamen kapatacak büyüklükte kumaşı kesin.
Silikon tabancası kullanarak tepsiyi kumaş ile kaplayın.
Kapitoneli bir görünüm vermek için tepsinin içerisine boncuk silikon ekledikten sonra kumaşı geçirin.
Hem katlama izlerini kapatmak hem de şık bir görünüm vermek için tepsinin kenarlarına fırfırlar, yapma çiçekler, tüller, püsküller ya da biye şeritleri geçirebilirsiniz.
Kaplama işlemi bittikten sonra, kasenin altına bir parça sıcak silikon sürerek, tepsinin tam ortasına sabitleyin.
Kasenin etrafına, tealight mumları orantılı bir şekilde sıralayıp aynı şekilde silikon kullanarak sabitleyin.
Genel süslemeler bittikten sonra ince işlere geçin.
Boncuk, kurdele vb. küçük süsleri tepsinin etrafına yapıştırın.
Toz çekmemesi için kına gününe kadar üzeri kapalı şekilde muhafaza edin.
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