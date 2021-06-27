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Yaşam Kına nişan yasağı var mı? Kapalı salonlarda düğünlere kaç kişi alınıyor?
Yaşam

Kına nişan yasağı var mı? Kapalı salonlarda düğünlere kaç kişi alınıyor?

Düğün salonları kaç kişi alabiliyor? Koronavirüs salgının sebebiyle uygulanan kısıtlamaların çoğu kaldırıldı. Düğün, nişan yapacak olanlar hangi kurallar çerçevesinde organizasyonların yapılabileceğini merak ediyor. Peki, düğün nikah yasağı devam ediyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-27 22:45:00 -
Kına nişan yasağı var mı? Kapalı salonlarda düğünlere kaç kişi alınıyor?

Koronavirüs salgınında vakaların azalması, aşılamadaki hız sebebiyle yasaklar kaldırılmaya başlandı. Düğün, kına gibi organizasyonlar yapacak olanlar hangi yasakların devam ettiğini merak ediyor. Peki, nikah yasağı var mı?

Kına nişan yasağı var mı? Kapalı salonlarda düğünlere kaç kişi alınıyor?

1 Temmuz itibariyle ülkemizdeki pek çok kısıtlama kaldırılacak. Düğün, kına, nişan yapmak isteyenler ise hangi kısıtlamaların sürdüğünü merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

Nikah ve Düğün merasimlerinde;

Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

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