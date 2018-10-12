Kimyon deyip geçmemeli

Hazımsızlığa çok iyi geldiği için özellikle hazmı güç olan yiyeceklerde kullanılır..

İlaç olarak kullanımı toz halinde doğrudan ya da suyla kaynatılarak yapılır. Sirke ve su ile kaynatılıp içilirse nefes darlığına karşı faydalı olur. İltihaplı yaraların üzerine konursa iyileşmesine yardımcı olur. Kimyon yağı adale ve romatizma ağrılarına iyi gelir.

Kimyon yağı hamilelikte kullanılmamalıdır. Ayrıca, kimyon yağı sürülen bölgeyi güneşten korumak gerekir.

● İştah açar. Hazımsızlığı giderir.

● Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler.

● Birikmiş gazı söktürür.

● Hava yutmayı önler.

● Sinirleri yatıştırır.

● Asabî baş dönmelerini keser.

● Anne sütünü artırır.

● Hayız gününün düzenli olmasını sağlar.

● İdrar söktürür.

● Yüksek tansiyonu düşürür.

● Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.

● Romatizma ve şişmanlıkta faydalıdır.