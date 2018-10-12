THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kimyon deyip geçmemeli

Özellikle kıyma ile yapılmış köftelerde, et ürünlerinde, bazı kebaplarda, turşularda, lezzet verici olarak kullanılan kimyon; böbrek, karaciğer, gibi yiyeceklere pişmeden önce serpilir.

12 Ekim 2018 Cuma 16:32
Kimyon deyip geçmemeli

Hazımsızlığa çok iyi geldiği için özellikle hazmı güç olan yiyeceklerde kullanılır..

İlaç olarak kullanımı toz halinde doğrudan ya da suyla kaynatılarak yapılır. Sirke ve su ile kaynatılıp içilirse nefes darlığına karşı faydalı olur. İltihaplı yaraların üzerine konursa iyileşmesine yardımcı olur. Kimyon yağı adale ve romatizma ağrılarına iyi gelir.

Kimyon yağı hamilelikte kullanılmamalıdır. Ayrıca, kimyon yağı sürülen bölgeyi güneşten korumak gerekir.

● İştah açar. Hazımsızlığı giderir.

● Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler.

● Birikmiş gazı söktürür.

● Hava yutmayı önler.

● Sinirleri yatıştırır.

● Asabî baş dönmelerini keser.

● Anne sütünü artırır.

● Hayız gününün düzenli olmasını sağlar.

● İdrar söktürür.

● Yüksek tansiyonu düşürür.

● Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.

● Romatizma ve şişmanlıkta faydalıdır.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:32
  1. kimyon
  2. kimyonun faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ataşehir'de korkutan olay! Kaldırım çöktü
    1. Ataşehir'de korkutan olay! Kaldırım..
    2. ABD Konsolosluk danışmanına tahliye..
    3. Disleksi genetik bir rahatsızlık
    4. Oyuncak alırken...
    5. Disleksi genetik bir rahatsızlık
    6. Kimyon deyip geçmemeli
    7. Brunson davasında karar çıktı mı?
    8. Brunson salıverildi
    9. Oyuncak alırken...
    10. Kırgızistan'da istifa şoku! Görevini..
    11. Dolarda son gün! 50 bin lira cezası var
    12. Binali Yıldırım'dan Ankara mesajı!
    13. Ajan Brunson savunmasında ne dedi?
    14. Suudi konsolosluğunda hummalı..
    15. CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim?
    16. Damar trombosisi nedir?
    17. HSK'dan son dakika Brunson açıklaması!
    18. Türkiye'den 'Gazze’ye Yardım Cuması'
    19. Japonya'dan ABD üssü açıklaması:..
    20. Akvaryum bakımı nasıl olmalı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama