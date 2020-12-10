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Aktüel Kimyasalları etiketleme kriterleri güncellendi
Aktüel

Kimyasalları etiketleme kriterleri güncellendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:44:48 -
Kimyasalları etiketleme kriterleri güncellendi

ANKARA (AA) - Üretici ve ithalatçıların kimyasalları etiketlemede referans olarak kullandığı, sınıflandırma bilgilerinin yer aldığı listeye 110 madde daha eklendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Avrupa Birliği'nin "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü (CLP Tüzüğü)", Türkiye'de 2013'te uyumlaştırıldı.

İnsan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlarından korunması yönünde güncel küresel uygulamaların Türkiye'de de uygulanabilmesi açısından büyük önem taşıyan CLP tüzüğünde güncellemeler yapıldı.

Düzenlemeyle sanayicilerin kimyasallarını etiketlemede referans olarak kullandığı, sınıflandırma bilgilerinin yer aldığı "Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi"ne 110 yeni madde ilave edildi.

Ayrıca 108 maddenin sınıflandırmasına da yeni zararlılıklar eklendi.

Üretici ve ithalatçılara söz konusu düzenleme için 1 Ocak 2023'e kadar geçiş süreci tanındı.

Listede yapılan düzenlemeyle kimyasalların etiketlerinin yanı sıra biyosidal ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesi ve kimyasalların kısıtlanması da sağlanacak.

Yönetmelik kapsamında ayrıca üretici ve ithalatçılar, sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle zararlı olarak sınıflandırılan karışımları piyasaya arz etmeden önce kimyasal bileşimine ve zararlılık özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine vermekle yükümlü olacak.

Söz konusu bilgilerin veriliş usul ve formatı Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığınca bu bilgilerin gizliliği sağlanacak ve koruyucu ve iyileştirici önlemleri düzenleyerek tıbbi ihtiyaçları karşılamak için özellikle acil durumlarda kullanılabilecek.

Sağlık Bakanlığınca alınan bilgiler, söz konusu amacın dışında başka bir amaçla kullanılamayacak.

Yönetmelikteki bu maddenin uygulanması için üreticiler ve ithalatçılara 1 Ocak 2025'e kadar geçiş süreci tanınacak.

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