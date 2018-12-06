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Kimseye ütü demeyin!

Bir Allah’ın kulu bile ütü yapmayı sevmiyor...

06 Aralık 2018 Perşembe 20:43
Kimseye ütü demeyin!

Kadınlar genelde ütü yapmaktan pek hoşlanmaz. Bu bilinirdi. Ama bir kamuoyu araştırma şirketi, hem kadınlar hem de erkekler arasında öyle bir netice ortaya çıkardı ki, neredeyse bir Allah’ın kulu bile ütü yapmayı sevmiyor. Ütü nefret edilen ev işlerinin başında geliyor. Erkekler arasında oran % 98... Sevdiğini değil ama yaptığını söyleyen % 2’lik kesimdekilerin çoğu profesyonel ütü işyerlerinde çalışanlar.. Kadınlar arasında nefret oranı % 51. “N’apim yapıyorum, ütüsüz giyip gezecek halimiz yok ya..” diyenler arasında da nefret edenler hayli fazla. Batıda bu yüzden ütü işini yapan firmalar hızla yayılıyor.

Bazıları da oysa, diyor çamaşırın türüne uygun ütüleme yapılırsa, ütü yapmak eziyet olmaktan çıkar... Nasıl mı çıkacakmış. İşte o tavsiyeler:

Ütü yaparken, uygun hareket ve çalışma biçimini kullanın. Ortadan başlayıp dışa doğru çalışın. Sertçe bastırmaya gerek yok. Özellikle buhar kullanırken, çünkü işi yapan buharın gücüdür, ağırlık değil.

Dolabınızda pek çok tür kumaştan giysi bulunur. Bunların her birini farklı bir ısıyla ütülemek gerekir.

Sentetikler ve ipek kumaşlar için düşük ve orta ısılar yeterlidir.

Pamuklu ve ketenler için yüksek ısı kullanmalısınız.

Yünlüleri orta veya yüksek ısıda ütülemek gerekir.

Gelelim somut örneklere:

Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına getirin ve ütüleyin. Zor ütülenen bölgeler için dikey buhar uygulayın.

Pamuk: Kumaşı düz yüzünden buharlı ya da kuru ütüleyin. Koyu, tok renklerle çalışırken, parlamayı önlemek için malzemeyi ters yüz edin.

Süsleme ve dantel: Danteli havlu kumaş üzerine yerleştirin. Buhar uygulayın, bastırmayın.

Örgü: Örgülerin kıvrımlarında ve örneklerinde, ütüyü doku boyunca hareket ettirerek dokuları germemek önemlidir. Bunun yerine ütüyü kaldırıp bastırmalısınız.

Metalik: Isıdan kaçının! Soğuk ütüyle hafifçe bastırın ve ince bir ütü bezi kullanın.

Havlu ve tüylü kumaşlar: Kumaşı, destekli bir yüzeye yerleştirin ve bastırmadan buhar fışkırtma özelliğini uygulayın.

Polyester: Polyester doğal bir doku değildir ve daha düşük bir erime noktasına sahiptir. Sıcaklık ayarları için etiketleri kontrol edin.

Kırışıkları azaltmak için ne yapmalı?

Giysileri ütüledikten hemen sonra asın. Kolalı ütüleme yaparken önce kumaşın iç kısmına su püskürtün, sonra kumaşın ütüden evvel her kısmının suyu emebilmesi için kumaşı elinizde toparlayın. Ütünün ısısını kontrol edin. Eğer kumaşa ütüyü temas ettirdiğinizde cızırtı sesi çıkarıyorsa, ısıyı düşürmeniz gerekir.

Neden uzunlamasına ütülemek gerekir?

Dairesel hareketler kumaşın esnemesine sebep olacağı için bu tür hareketlerden sakının. İnatçı kırışıklıklar için uzunlamasına buharla ütüleyin.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:15
  1. ütü yapmanın incelikleri

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