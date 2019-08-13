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"Kimseden korkmuyoruz"

- Milli basketbolcu Cedi Osman:"En iyi oyunumuzu oynayıp maçları kazanmak ve grubu birinci bitirmek için çabalamalıyız. Bunun için iyi bir takıma sahibiz"

13 Ağustos 2019 Salı 17:20
"Kimseden korkmuyoruz"


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda kimseden korkmadıklarını belirtti.

Cedi Osman, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Millilerin, ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edeceği E Grubu'nun zor bir grup olduğunu aktaran 24 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:

"Zorlu bir gruptayız. Japonya hakkında çok fazla bilgimiz yok ama gerçekten tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. ABD, en güçlü kadrosuyla gelmiyor ancak derin bir kadroları var ve hala çok iyi NBA oyuncularına sahipler. Onları yenmek zor olsa da imkansız değil. En iyi oyunumuzu oynayıp maçları kazanmak ve grubu birinci bitirmek için çabalamalıyız. Bunun için iyi bir takıma sahibiz."

Türkiye'nin ev sahibi olup 2. tamamladığı 2010 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'nin güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken milli oyuncu, "ABD, 2010'da Kevin Durant, Derrick Rose gibi büyük oyuncuların içinde olduğu çok güçlü bir kadroya sahipti ancak Türkiye sonuna kadar mücadele etti ve 2. oldu. O takımdan daha genciz ve onlar kadar tecrübemiz yok ama birbirimize inanmak zorundayız ve ne olursa olsun mücadele etmeyi bırakmamalıyız. Kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, milli takımın olimpiyat vizesi alabilecek kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:20
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Cleveland Cavaliers
  4. FIBA
  5. türkiye

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