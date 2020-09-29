Kimse koronavirüsün kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın

Demir, özellikle işin mutfağında çalışan hemşirelerin en çok zorlananlar olduğuna dikkati çekerek, "Kovid-19'dan sonra her şey değişti. Çalışma saatlerimiz, ortamımız, elbiselerimiz. Hepimiz artık farklı koşullarda çalışıyoruz. Dahiliyeci, dahiliyeci gibi genel cerrah, genel cerrah gibi çalışmıyor. Bir taraftan normal hastaları da götürmemiz gerekiyor. Servislerin işleyişini de aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda bu salgını atlatır, normal hayatlarımıza döneriz” dedi.

Toplum bize destek olmalı

İlk zamanlarda özellikle hastalığın erken döneminde akciğer tutulumu olan hasta görmediklerini anlatan Demir, şöyle konuştu: "Son dönemde solunum problemi olan hastalarımız çok arttı. Tabii onların takibi de bizim için zor çünkü çoğuna oksijen destek tedavisi, buhar ve nebul tedavisi vermemiz gerekiyor. Bunları uygularken de hastayla sık temas etmek gerekiyor. Hastalarımız, ihtiyacı çok fazla olan hastalar. Zaman zaman bunların çoğunu bizim karşılamamız gerekiyor. Bazen hemşire hanımlar o kadar çok şey yapmak zorunda kalıyorlar ki suyu içmesinden yemeğine kadar hastanın her şeyiyle ilgileniyor. Biz çok çalışmaktan gocunmuyoruz yeter ki herkes iyileşsin. Ancak toplumun da bize destek olması şart. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz."

34 yaşındaki hastamızı kaybettik

Acil tıp uzmanı Ali Demir de bütün personelin bu süreçte elinden gelenden daha fazlasını yaptığını belirterek şunları kaydetti: "Apartlara yerleşen arkadaşlarımız oldu. Zor bir süreç. Allah ülkemize ve milletimize yardım etsin. Bunu başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına vatandaşlarımızın itina ile uymalarını bekliyoruz. Özellikle gençlerimiz ve çocukların da tedbirlere önemle uymalarını istiyoruz. Onların taşıyıcı olma potansiyeli yüksek. Evdeki ebeveynlerine hastalığı taşıyıp hasta edebilirler. Yine kendileri de hasta olabilirler. Kimse bu hastalığın kendinde hafi f seyredeceği fikrine kapılmasın. 34 yaşında genç bir hastamızı bu hastalıktan kaybettik. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz."