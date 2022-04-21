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Siyaset Kimse bilmiyor sanıyor! Akşener'den, vatandaşın 'HDP ile ittifak etmeyin' tepkisine akla ziyan cevap
Siyaset

Kimse bilmiyor sanıyor! Akşener'den, vatandaşın 'HDP ile ittifak etmeyin' tepkisine akla ziyan cevap

Büyükşehir belediyelerinde HDP ile ittifak ederek aday çıkartmayıp CHP'li adayı birlikte desteklediklerini kimse bilmiyor sanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehirli vatandaşın HDP tepkisine akla ziyan cevaplar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 22:26:00 - 2022-04-21 22:32:33

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir programı kapsamında esnafı ziyaret etti.

İP'li Akşener, bir vatandaşın, "HDP ile gidersen biz yokuz." tepkisine, "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok." diyerek karşılık verdi.

'Televizyonlara inanmayın'

Büyükşehir belediyelerinde HDP ile ittifak ederek aday çıkartmayıp CHP'li adayı birlikte desteklediklerini kimse bilmiyor sanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akla ziyan ifadeler kullandı:

Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok.

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