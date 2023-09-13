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Kadın - Aile Kimse bilmiyor saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Dökülmeyi geçiren karışım ne ile yapılmalı?
Kadın - Aile

Kimse bilmiyor saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Dökülmeyi geçiren karışım ne ile yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2023-09-13 00:32:00 - 2023-09-13 01:05:32
Kimse bilmiyor saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Dökülmeyi geçiren karışım ne ile yapılmalı?

Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.
Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç Dökülmesine Karşı Beslenme Önerileri

Erkek tipi saç dökülmesi düşük yağ içeren bir beslenme programıyla tamamen durdurulamasa da yavaşlatılabilir. Bazı bilim adamları erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde artan testosteron seviyelerine bağlamaktadır. Hayvansal gıda temelli yüksek yağ testosteron seviyelerini arttırarak saç köklerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Proteinden oluşan saç telleri için günlük beslenme yoluyla alınan protein ve B vitaminleri çok önemlidir. Bu proteini yağlı gıdalar yerine fasulye, mercimek, yoğurt gibi kaynaklardan alabilirsiniz. Avrupa’da yapılan bazı çalışmalar soya proteininin saç büyümesini %15 oranında arttırdığını belirtmektedir.

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