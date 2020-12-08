Kimlik yenileme son gün ne zaman? Sürücü belgesi yenileme son gün ne zaman?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, son dönemde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı şeklinde yapılan haberlerin asılsız olduğunu ve haberlerin hiçbir yasal dayanağının olmadığı belirtildi.

Kimlik ve ehliyet yenilemede son gün ne zaman?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada; T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmakta olduğu belirtildi. Ayrıca nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmadığı belirtilirken halihazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. kimlik kartı ile değiştirilinceye kadar geçerli olacağı da ifade edildi. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022 olduğu açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün bundan dolayı medyada verilen dayanağı olmayan haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin 31.12.2020 tarihine kadar yenilenebileceği ifade edildi. Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih verilmedi.