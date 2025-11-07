Kimlik sorulunca kaçtı! Aksaray’da sokak aralarında nefes kesen kovalamaca

Aksaray’ın Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay, kısa sürede mahalleyi ayağa kaldırdı.

İzini kaybettirmeye çalıştı

Olay, Meydan Mahallesi 2605. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler şüphe üzerine bir şahsı kimlik sorgusundan geçirmek istedi. Bekçilerin seslendiği şahıs koşarak kaçmaya başladı. Bekçilerin peşinden koştuğu şahıs, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ve bekçilerin kovalamaca anları ise anbean kameralara yansıdı. Bekçilerin anonsu üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde ve sokakları abluka altına alırken, şüpheli bekçiler tarafından ara sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Recep O. (27) adlı şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada polis aracından indirilen şüpheli, karşısında gazetecileri görünce görüntülenmemek için koşarak hastane aciline girdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.