Kimleri kızdırdığını tahmin etmek zor değil Maliye bakanı kimlerin canını acıttı?

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Maliye bakanı kimlerin canını acıttı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Faiz konusunda Maliye Bakanı ile paralel düşünmüyoruz.

O işi kolay yoldan halletme peşinde..

Soldan çarklı sözde ekonomistlerin çözümündeki gibi.. Dünya genelindeki çözümde olduğu gibi..

“Çıkartırsın faizi.. Vatandaş yüksek faizi görünce, tasarruf edip, parasını faize yatırır.. Paraları toplarsın.. Tüketimi azaltmış olursun. Tüketim azalınca, talep azalınca.. Arz çoğalınca.. İster istemez fiyatlar da düşer.”

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Ama bu metodun, dar gelirli insanları, faiz sarmalına sokacağı, şirketlerin kendi sermayesi ile değil de, bankadan aldıkları kredi ile üretim yapmaları sebebi ile faizi otomatik olarak fiyata yansıtmaları sonucu, faiz oranında ilave enflasyona sebep olunacağı hatırlatmamıza cevap veremezler..

Bu konudaki ihtilafımız bir kenara..

Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Türkiye’de çok önemli alt yapı çalışmalarını yapıyor olmalı ki..

Vergi ödemeden iş yürüten büyük şirketlere..

Sıfır vergi tahakkuk ettirirken, altlarında en lüks araçlar bulunan..

Bodrum’da tatil yapan, Çeşme’den bu tarafa gelmeyen, ama asgari ücretli kadar diyemeyeceğim. Çünkü asgari ücretten vergi kaldırıldı.. Ama asgari ücretin bir tık üzerinde gelir elde edenlerin, o aradaki farkın vergisini ödeme zorunlulukları var iken.. Onlar kadar dahi vergi ödemeyen sosyetenin canını, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fena acıtıyor olmalı ki..

Sürekli hedefte..

İftiraların biri cevaplanmadan, diğeri atılıyor..

Bir gazete attığı iftiranın daha cevabını yazmadan, bir başkası kafayı çıkartıyor..

Son iki hafta içinde, Mehmet Şimşek’in hedef alındığı yalanları sıralayacak olursak..