Kimlere ne kadar anaokulu desteği verilecek? Anaokulu desteği başvuru şartları
Anaokulu desteği almak isteyenler ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, anaokulu desteği ne zaman ödenecek? Anaokulu desteği alma şartları nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, anaokulu desteğine ilişkin önemli ifadelerde bulundu.
Kimlere ne kadar anaokulu desteği verilecek? Anaokulu desteği başvuru şartları
Bakan Yanık, "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.