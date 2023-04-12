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Sağlık Kimler tüp mide ameliyatı olabilir?
Sağlık

Kimler tüp mide ameliyatı olabilir?

Yeniakit Publisher
2023-04-12 10:38:00 -
Kimler tüp mide ameliyatı olabilir?

Son dönemde tüp mide ameliyatına ilgi arttı. Ancak uzmanlar bu ameliyatın estetik için değil sağlık için yapılması gerektiğini belirtiyor.

‘Morbid obezite’ hastalığı nedeniyle Bingöl’den Diyarbakır’a gelerek ‘morbid obezite’ ameliyatı olan Ali Aydoğdu, sevincini “Ameliyattan sonra sanki yeniden doğdum” sözleriyle anlattı.

Bingöl’de ikamet eden Ali Aydoğdu, yıllardır kalp, şeker, tansiyon hastalıklarının yanı sıra geceleri nefes alamama problemi nedeniyle solunum cihazına bağlı uyuyordu. ‘Morbid obezite’ teşhisi konulan Aydoğdu, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılarak tedavi olmaya başladı. Fazla kilodan kaynaklı yaşamını kabusa çeviren nefes alamama ve uykusuzluk problemi, yapılan ‘morbid obezite’ cerrahisinin ardından son buldu.

Aydoğdu’nun ameliyatını gerçekleştiren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahri Çakabay, bu tür ameliyatların estetik için değil de gerçek hastalar için yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çakabey, “Hastamız morbid obez cerrahisi gerektiren bir gruba dahildi. Hastamıza tüp mide ameliyatı (sleeve gastrektomi) yaptık. Ama hastamızın özelliği çok riskli bir hasta olmasıydı. Tüp mide ameliyatının daha çok gerçek hastalar için yapılması gerekiyor. Maalesef günümüzde daha çok estetik için kullanılan bir ameliyat türüne dönmüş. Vücut kitle endeksi dediğimiz bir kriter uyuyorsa ve vücut cerrahi işlem için aday ise ameliyatı yapabilir. Hastamızın kalbinde iki adet stent, nefes alamama şikayeti ve geceleri alet ile yatma gibi sorunlarına rağmen tüp mide ameliyatı yaptık. Öte yandan tansiyon, şeker hastalığının yanında kan sulandırıcı ilaçlarını alması da ameliyat için bir risk oluşturmaktadır. Ama bizim için tek çözüm ameliyat” dedi.

Ali Aydoğdu’nun kilo verdikçe şeker ve tansiyon gibi hastalıklarından da kurtulacağına vurgu yapan Çakabey, “Nihayetinde iyi bir ameliyat gerçekleştirdik. Ali kardeşimizi de hastalığına uygun ameliyat yaptık. Ameliyatımız çok uzun da sürmedi. Ameliyattan sonra 2’nci günden itibaren Ali kardeşimiz, kullandığı uyku apnesi için solunum cihazını bıraktı. Şu ana kadar 10 kilo vermiş gibi gözüküyor. Ama bu süreçte zamanla çok kilo verecektir. Normal konforlu bir hayata tekrar geri dönecektir. Ali bu yeni hayatın yanı sıra tansiyon, şeker gibi hastalıklarından da kilo verdikçe kurtulacak” diye konuştu. 

“Hayatımda bayağı bir fark oluştu”

Bingöl’den Diyarbakır’a gelerek ‘morbid obezite’ ameliyatından sonra yeni konforlu hayata ‘merhaba’ dediğini belirten Ali Aydoğdu, bir sene içerisinde tüm fazla kilolardan kurtulacağını belirtti.
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Ameliyat sonrası öncelikle kullandığı solunum cihazından kurtulduğunu ifade eden Aydoğdu, “Yıllardır kalp, şeker, tansiyon hastalıklarımın yanı sıra gece uyurken solunum cihazına bağlı yatıyorum. Özellikle geceleri nefes kesilmesiyle birlikte uyku problemlerim ortaya çıkıyordu. Bu ameliyatı da riskli olduğu için öyle herkes yapmıyordu. Ben de Bingöl’den hocamızın yanına gelip, sıkıntımı anlattım. Hocamız da bize 1 sene içinde sağlığıma kavuşacağımı söyledi. Hocamıza inanıp ameliyata girdim. Ameliyattan sonra solunum cihazını kullanmamaya başladım. Hayatımda bayağı bir fark oluştu. Ameliyattan sonra sanki yeniden doğdum. 140 kiloydum ameliyattan sonra kendimi hiç tartmadım ama kilo verdiğimi hissediyorum” şeklinde konuştu.

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