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Kimler karbonhidrat tozu kullanabilir?

Karbonhidrat tozu, diyetlerde ve spor aktivitelerinde ek gıda olarak kullanılır. Karbonhidrat tozunun günlük alımı kişilerin amacında ve fizyolojik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
Kimler karbonhidrat tozu kullanabilir?

Karbonhidrat tozu, kas grubunun çalışmasına, glükoz, insülin ve kan seviyesindeki kolesterol dengesinin korunmasına katkı sağlamaktadır. Karbonhidrat, vücut için gerekli olan enerjinin üretilmesini sağlamaktadır. Özellikle spor yapan kişiler için karbonhidrat oldukça önemli bir besindir. Karbonhidratlar yapı olarak basit ve kompleks olaran türlere ayrılmaktadır.

Basit karbonhidratlar, şeker, bal ve pekmez gibi doğrudan vücudun kan ve glükoz üretiminde kullanılabilen gıdalardır. Kompleks karbonhidratlar ise daha çok uzun vadede kullanılmak üzere depolanan besinlerin içerisinde bulunur.

Karbonhidrat tozu spor öncesi ve spor sonrasında beslenmelerde ek gıda takviyesi olarak kullanılabilmektedir. Karbonhidrat tozu, vücudun spor öncesinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlarken spor sonrasında da gereksinim duyulan enerjiyi üretmektedir. Karbonhidrat tozunun aşırı miktarda alınması kilo alınmasın neden olmaktadır.

Karbonhidrat tozu diyet yapan kişiler için de kullanılabilmektedir. Günlük sağlıklı besin düzeni içerisinde gram olarak alınan karbonhidrat tozu, kilo almak istemeyen kişiler için düşük miktarda kullanılmalıdır. Karbonhidrat tozu kilo alınmasına neden olduğu için kilo problemi yaşayan kişilerin çok dikkatli olması gerekmektedir.

Karbonhidrat tozu gelişim çağındaki çocuklar için de kullanılabilir. Kemik yapısındaki enerjiyi üreten glükozun ana maddesi olan karbonhidrat, çocukların daha enerjik olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kilo bakımından zayıf olan ve gelişim konusunda sorun yaşayan çocuklar da karbonhidrat tozundan faydalanabilmektedir. Karbonhidrat tozunun günlük besinlerden sonra ek olarak alınması gerekmektedir.

Karbonhidrat, kandaki şeker seviyesini de dengelemektedir. Bu nedenle şeker bakımından sorun yaşayan kişilerin karbonhidrat tozu kullanmasında bir sakınca yoktur. Karbonhidrat tozunun içeriğinde bulunan madde aynı zamanda insülin hormonunun salgılanmasına da yardımcı olmaktadır.

Karbonhidrat tozu, günlük olarak yeterli miktarda karbonhidrat alamayan kişiler için de kullanılabilmektedir. Doğrudan alınamayan karbonhidrat, vücutta enerji eksikliğine neden olabilmektedir.

Karbonhidrat tozu, doğrudan kana karıştığı için hızlı ve kolay bir şekilde karbonhidrat açığı kapatılabilmektedir. Karbonhidrat tozu, elektrolit dengesinin kurulmasını da sağlamaktadır. Kötü özellikli karbonhidatlardan uzak durulması gerektiği de unutulmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
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