Türkiye’de şimdiye kadar 14 milyonu aşkın doz koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılama çalışmaları gelen yeni aşılarla devam edecek. Peki, Alman aşısını kimler olacak?

Kime Alman aşısı yapılacak? Kim ne zaman BioNTech aşısı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çin ve Alman aşılarının Türkiye’ye geldiğini duyurdu. Bakan Koca, “Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum” dedi.

Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak" diye konuştu.

Bilindiği gibi Türkiye’de 65 yaş üstü ve 65 aş üstünün 60 yaş üstü eşleri sistemden randevu verilebiliyor. Alman aşısının kime ne zaman uygulanacağı şu an belli değil. Ancak uygulamalar Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamayla devam edecek. En geç nisan ayı başında 60 yaş üstünün aşılanmasına başlanacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde aşılama işleminde 2. Aşamaya gelindi. 2. Aşama şöyle:

İkinci aşama

A1: Milli Savunma Bakanlığı

A2: İçişleri Bakanlığı

A3: Kritik görevlerdeki kişiler

A4:Zabıta, özel güvenlik

A5: Adalet Bakanlığı

A6: Cezaevleri

A7: Eğitim sektörü (Öğretmen ve öğretim üyeleri)

A8: Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb)

A9: Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B1: 60-64 yaş arası

B2: 55-59 yaş arası

B3: 50-54 yaş arası

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