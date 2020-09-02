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Gündem Kimden yardım isteyeceklerini nasıl da biliyorlar! FETÖ'cüler, teröristler, katiller, tacizciler Emin Çölaşan'a ağladı
Gündem

Kimden yardım isteyeceklerini nasıl da biliyorlar! FETÖ'cüler, teröristler, katiller, tacizciler Emin Çölaşan'a ağladı

Yazdığı yazılarla Türkiye düşmanlığında çığır açan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugün de okuyucularını şaşırtmayarak cezaevinde bulunan FETÖ'cüleri, tacizcileri, katiller, uyuşturucu baronlarını savundu. Bugünkü yazısında FETÖ'cülerin ve tacizcilerin cezaevinden kendisine mektup yazdığını, belirten Çölaşan, bu kişilere cezaevinde haksızlık yapıldığını savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:22:00 - 2020-09-02 14:05:57
Kimden yardım isteyeceklerini nasıl da biliyorlar! FETÖ'cüler, teröristler, katiller, tacizciler Emin Çölaşan'a ağladı

Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren ülkedeki paralel yapı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nü bitirmek için tüm kurumlarıyla birlikte büyük bir mücadeleye girdi. Bu kapsamda bugüne kadar devlet içine sızmış olan çok sayıda asker görünümlü terörist ve kritik görevlerdeki ajanlar temizlendi. Suçlu bulunanlar yargılandığı mahkemeler sonucunda cezaevlerine gönderildi. Sözcü Gazetesi ve Onun tetikçi yazarı Emin Çölaşan ise bugün kaleme aldığı yazısında Devlet ele geçirme teşebbüsünde bulunan FETÖ'cülerle birlikte taciz, gasp, uyuşturucu ve cinayet suçundan cezaevine giren kişilerin savunuculuğuna soyundu.

FETÖ'cüler ve tacizciler Çölaşan'a ağladı

Sözcü Gazetesi'nde köşe karalayan Emin Çölaşan, bugünkü yazısında adeta kendisinin FETÖ savunucusu olduğunu ifşa etti. Yazdığı yazılarda ülke düşmanlığını kimseye bırakmamasıyla bilinen Çölaşan, FETÖ, taciz, gasp, uyuşturucu ve cinayet suçundan cezaevinde bulunan kişilerden kendisine yardım mektupları geldiğini belirterek bu kişilerin haksızlığa uğradıklarını savundu.

"Kimden yardım isteyeceklerini nasıl da biliyorlar"

Yazısında, cezaevindeki kişilerden faks yoluyla mektuplar aldığını belirten Çölaşan, cezaevinde cinsel taciz, gasp, uyuşturucu ticareti, cinayet suçundan yatanlara ve FETÖ'cülere haksızlıklar yapıldığını iddia etti. Vatandaşların asılması için 'İdam' yasasının çıkmasını istediği tacizcileri ve vatan haini FETÖ'cüleri savunan Çölaşan'ın yazısı vatandaşlardan büyük tepki topladı. Çölaşan'ın ve Sözcü Gazetesi'nin bugüne kadar yaptığı haberleri de göz önünde bulunduran vatandaşlar, "Neden vatansever gazetecilerde değil de Emin Çölaşan'dan yardım bekliyorlar. Kimden yardım isteyeceklerini nasıl da biliyorlar" yorumunda bulundu.

İşte Çölaşan'ın yazısındaki ilgili bölüm

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