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Aktüel Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Cevabı duyan şaştı kaldı
Aktüel

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Cevabı duyan şaştı kaldı

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümüne "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 12:27:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Cevabı duyan şaştı kaldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Şıklar arasında, 635, 735, 835 ve 935 yer aldı. Doğru cevap ise 635 kilo.

 

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