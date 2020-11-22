'Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmacı Serdar Mete'nin, kaza geçirdiğini ve uzun bir süre hafızasını kaybettiğini belirterek, yaşadığı travmatik süreci anlatan eşi duygusal anlar yaşadı. Yarışmacının eşinin anlattıkları karşısında Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

'Milyoner'de duygusal anlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı Serdar Mete, yaşadığı olaylarla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve eşi ve çocuğunu hatırlamayan Serdar Mete'nin eşi, zorlu süreçlerden nasıl geçtiklerini anlattı.

Yarışmacının eşinin anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.