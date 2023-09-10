Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorunun cevabı! Yarışmacı büyük ödülü kazandı

Kim Milyoner olmak ister'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bilen yarışmacı geceye damga vurmuştu. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öpmüştü.

Rabia Birsen Güvercin soruyu doğru yanıtlayarak bir milyon TL ödülün sahibi oldu.

Beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti

Rabia Birsen Güvercin, bir milyon TL ödülü kazanan ikinci yarışmacı oldu.

Hikayesi hüzne boğdu!

Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar da dikkat çekti.

Güvercin 1 milyonluk soruyu kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi. Rabia 1 milyonluk soruya doğru cevabı vererek büyük ödülün sahibi oldu.

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