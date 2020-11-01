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Medya Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Doğru cevabı bildiği halde çekildi
Medya

Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Doğru cevabı bildiği halde çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu. Milyoner'de yarışan yaşlı adam soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:22:00 - 2020-11-01 12:32:21
Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Doğru cevabı bildiği halde çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu.

Milyoner'de yarışan yaşlı adam soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çekildi. İhsan Amca  yarışmadan 7.500 TL’lik ödülle ayrıldı.

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