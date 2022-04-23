Kim kime zulmetmiş! Bu videoyu iyi izle Garo Paylan

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HDP'li Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu skandal teklife tepkiler sunuyor.

Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanlığı'na, sözde Ermeni soykırımının kabulu için kanun teklifi verdi.

Olayların tanığı Erzurumlu Hasan Kotar böyle anlatmıştı!

Paylan'ın haddi aşan adımı sonrasında, sosyal medyada, Ermenilerin Türklere zulmüne tanıklık eden 1901 doğumlu merhum Hasan Kotar'ın anlattıkları gündem oldu.

Erzurumlu Kotar, şunları söylemişti:

Gürcü kapısında bir han vardı. O hana doldurup kesmişlerdi. Oraya girdim. Oraya girdim ki ayaklarım sanki suya bastı. Baktım ki kan!

Bir bölük asker geliyordu. Yüzbaşıya dedim ki, burada adam kesmişler. Hep kan dolu. Yüzbaşı içeri girip baktı. Kütüğün üzerinde insanları kesmişlerdi.

Ben de kaçmak istedim. Bir tane Ermeni bizim kapı komşusuydu. O gelip beni kolumdan tuttu, iki sille vurdu. Burnum falan kanadı. Dedi ki git içeri evden çıkma. O Ermeniler seni öldürürler. Biz de dönüp evde oturduk. Lamba falan yakmak yok. Saklandık.