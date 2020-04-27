Kim Kardashian'ın skandal Türkiye paylaşımına sert tepki

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı ‘1915 olayları’ ile ilgili skandal paylaşımı nedeniyle tepki çekti. Kardashian’ın ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını yansıttığı paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki yorumlarının yağmasına neden oldu.

15 Nisan 1915’i vurgulayarak Osmanlı İmparatorluğu’na dair paylaşımlar yapan Kardashian’ın, Ermeni diasporasına destek için sürekli olarak ABD’deki çalışmalara katıldığı biliniyor.

Kardashian, daha önce de Amerikalı Senatör Jackie Speier tarafından övülmüştü. Senatör Speier, soykırım iddialarının tanınmasında Kardashian’ın gösterdiği çabayı takdir etmişti. Zira bu konu hakkındaki söylemlerin tanınmasını sağlayan ilgili yasa, geçen yıl Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Meclise sunulan tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oy ile denetimden geçmişti. Senatörler ile tek tek görüştüğü söylenen Kim Kardashian, Instragram kullanan Türkler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.