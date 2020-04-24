Kim Jong-un öldü mü? Çin basınından olay iddia

Çinde yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti.

Çin basının iddiası bütün dünyada geniş yankı uyandırdı.

New York Post'un bugün öğle saatlerinde Kuzey Kore liderinin Wonsan'da tatilde olduğunu yazmıştı.

Bu haberlerin ardından Çin'de yayın yapan HKSTV Kim Jong-un'un öldüğünü servis etti.

Sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayan Kim'in ölmesi durumunda yerine kız kardeşinin bakacağı biliniyor.

Kore'den de bir iddia

Kore medyasından Kuki News'in haberine göre ise bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un’un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" dedi.

Dünya haber alamıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyat geçirdiği, ciddi bir tehlike altında olduğuna dair çıkan haberler Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD başta olmak üzere dünyada yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-Un'un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir üzücü durum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ise gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığıyla ilgili gelen haberleri çok yakından izlediğini, Kuzey Kore'den gelecek haberi beklediğini açıkladı.

Rusya: Kuzey Kore'den resmi açıklama bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore'den resmi bilgi beklediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili haberleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin ellerinde bir delil olmadığını açıkladı.

Uzmanlar ve gözlemciler, Kim Jong Un'un öldüğü takdirde tahta kimin oturacağı ve Kuzey Kore'nin yeni liderinin kim olacağı konusunda yorumlar yapıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, hayatını kaybetmesiyle yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği ve Kim hanedanlığının devamlılığını sağlayacağı belirtiliyor.

CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.