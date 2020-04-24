  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kim Jong-un öldü mü? Çin basınından olay iddia

Çin basını günlerdir haber alınamayan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un öldüğünü iddia etti.

2020-04-24 22:44:00 - 2020-04-24 22:57:00
Kim Jong-un öldü mü? Çin basınından olay iddia

Çinde yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti.

Çin basının iddiası bütün dünyada geniş yankı uyandırdı.

New York Post'un bugün öğle saatlerinde Kuzey Kore liderinin Wonsan'da tatilde olduğunu yazmıştı.

Bu haberlerin ardından Çin'de yayın yapan HKSTV Kim Jong-un'un öldüğünü servis etti.

Sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayan Kim'in ölmesi durumunda yerine kız kardeşinin bakacağı biliniyor.

Kore'den de bir iddia

Kore medyasından Kuki News'in haberine göre ise bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un’un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" dedi.

Dünya haber alamıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyat geçirdiği, ciddi bir tehlike altında olduğuna dair çıkan haberler Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD başta olmak üzere dünyada yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-Un'un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir üzücü durum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ise gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığıyla ilgili gelen haberleri çok yakından izlediğini, Kuzey Kore'den gelecek haberi beklediğini açıkladı.

Rusya: Kuzey Kore'den resmi açıklama bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore'den resmi bilgi beklediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili haberleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin ellerinde bir delil olmadığını açıkladı.

Uzmanlar ve gözlemciler, Kim Jong Un'un öldüğü takdirde tahta kimin oturacağı ve Kuzey Kore'nin yeni liderinin kim olacağı konusunda yorumlar yapıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, hayatını kaybetmesiyle yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği ve Kim hanedanlığının devamlılığını sağlayacağı belirtiliyor.

CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Kim Jong-un'a şok! Trump'tan nükleer kazık
Kim Jong-un'a şok! Trump'tan nükleer kazık

Dünya

Kim Jong-un'a şok! Trump'tan nükleer kazık

Trump'tan tehdit: 10 günde dünyadan sileriz ancak 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum
Trump'tan tehdit: 10 günde dünyadan sileriz ancak 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

Dünya

Trump'tan tehdit: 10 günde dünyadan sileriz ancak 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

Kuzey Kore nükleer bomba denedi, dağ yerinden kaydı! Hiroşima'ya atılandan 17 kat daha etkili
Kuzey Kore nükleer bomba denedi, dağ yerinden kaydı! Hiroşima'ya atılandan 17 kat daha etkili

Dünya

Kuzey Kore nükleer bomba denedi, dağ yerinden kaydı! Hiroşima'ya atılandan 17 kat daha etkili

Ölüm döşeğinde olduğu belirtilmişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama
Ölüm döşeğinde olduğu belirtilmişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama

Dünya

Ölüm döşeğinde olduğu belirtilmişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama

'Kim Jong-un durumu ağır' iddiası! Yerine kimin geçeceği belli oldu!
'Kim Jong-un durumu ağır' iddiası! Yerine kimin geçeceği belli oldu!

Dünya

'Kim Jong-un durumu ağır' iddiası! Yerine kimin geçeceği belli oldu!

ABD ordusunun iki numarası Kim Jong-un'un nerede olduğunu açıkladı
ABD ordusunun iki numarası Kim Jong-un'un nerede olduğunu açıkladı

Dünya

ABD ordusunun iki numarası Kim Jong-un'un nerede olduğunu açıkladı

Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması geldi
Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması geldi

Dünya

Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı