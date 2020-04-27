Kim Jong Un hakkında yeni iddia: Füze denemesinde...

Kuzey Koreli bir yetkili, Kim Jong-un'un bir füze fırlatma sırasında kendini yaralamış olabileceğini iddia etti.

Eski İşçi Partisi yetkilisi Lee Jeong Ho, Güney Kore'deki bir gazeteye verdiği demeçte, Kim Jong-un 14 Nisan'da füze testlerine izin verecek kadar sağlıklı olduğunu belirterek, yokluğunu füze denemesi sırasında yaralanmasına bağlı olduğunu öne sürdü.

Jeong Ho ayrıca, Kim'in füze fırlatma sırasında yer aldığını hatırlatarak, test sonrası raporlarda ise olmadığını söyledi. Bu yokluğunun ise test sırasında yaralanmasına bağlı olduğuna işaret etti.

Kuzey Kore medyası Kim'in sağlık durumu ile ilgili güncel bir bilgi hala sunmadı.

Amerikan medyası ise, geçirdiği bir ameliyat sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hayati tehlikesi bulunduğunu belirtiyor.