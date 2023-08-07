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Gündem Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'
Gündem

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Yeniakit Publisher
2023-08-07 16:56:00 -
Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Odatv Web Tv Genel Koordinatörü Pınar Saraçoğlu, medyada yaşadığı mobbingi sosyal medya hesabından açıkladı.

İsim vermeden yaşadıklarını anlatan gazeteci Pınar Saraçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yöneticisinin kendisine mobbing uyguladığını anlattı.

Saraçoğlu ilk paylaşımında yaşadığı zor süreci şu sözlerle aktardı:

“İşyerindeki mobbing’i eve gelecek kadar artıran bir eski kulağı kesik gazeteci ayrılışını haberciliğe bağlıyor ya pes artık! Patronlar katı da öğrenecek gerçek yüzünü…”

PSİKOLOJİK ŞİDDET YAPANI KİMLER KORUYOR

Paylaşımlarına devam eden Pınar Saraçoğlu medya dünyasında kadın gazetecilerin uğradığı psikolojik şiddete de dikkat çekerek şunları söyledi:
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“Medya dünyası böyledir: Kadın gazeteci mobbinge uğrar. Mobbing yapan genel yayın yönetmenliğine devam eder, eski kurumundan gazetecilik sebebiyle ayrıldığını, ne büyük gazeteci olduğunu anlatır. Sermaye dünyası bu cinsel sabıka kol kanat gerer. Bu medya devranı böyle sürecek mi?”

Uğradığı mobbinglerden dolayı altı aydır psikolojik tedavi gördüğünü vurgulayan Pınar Saraçoğlu Twitter’dan şunları yazdı:

“Gazeteci öyle mi? Genel Yayın Yönetmeni öyle mi? Altı aydır tedavi gören, ilaç kullanan kadın gazeteci kimin umurunda? Bu tacizci patronlar katı yönetmenine mesleki destek veren herkes suç ortağıdır. Kadının adı var ve bunu öğreneceksiniz. Az kaldı...”

KİM BU “GAZETECİ”

Pınar Saraçoğlu, kendisine mobbing uygulayan “gazeteci” hakkında ip uçları da verdi:

“Dişini yaptıracak parayı borç alan tacizkar gazeteci, sadece aylık reklam geliri milyonlar olan patronlar haber sitesini sadece beş yüz bin tl’ye nasıl aldı? Kim kullanıyor bu mobbing’ciyi? Hepsi çıkacak ortaya… Az kaldı!”

SAVCILIĞA ŞİKAYET EDECEK

Arkadaşımız Odatv Web Tv Genel Koordinatörü Pınar Saraçoğlu, kendisine mobbing uygulayan şahıs hakkında hukuki süreç başlatarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verecek.

Ardından da tüm Türkiye bu mobbing yapan yöneticinin kim olduğunu öğrenecek.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Pınar Saraçoğlu, bugün yaptığı yeni paylaşımında, yaşadığı mobbing detaylarını paylaştı ve şunları yazdı:

"Genel yayın yönetmeniydi… “Nişantaşı’na geleceğim, dışarıda bir kahve içelim” dedi. Sonra “konum atar mısın” dedi. Şaşırdım. 10 dakika sonra evime geldi. Şoke oldum. Tuhaf tuhaf konuştu. Tuvalete girdi. “Dışarıda normalde tuvalete girmem” dedi. Yakında hepsini anlatacağım."

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Yorumlar

Öyle değil mi?

Laik Türkiye Cumhuriyeti sizi özgür ...öpözgür bireyler olarak yetiştirmedi mi kızım? Neyin şikayetini yapıyorsun?... gücünüz başkalarına saldırmaya yetiyor da kendinizi korumaya yetmiyor mu?...hani demem o ki o mobingi yapan da ağzını bir açsa burası laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti !!!... Atatürk ilkeleri ve kadın hakları...vırt zırt ... görüş ve düşünceleriniz aynı değil mi?... kimi kime şikayet ediyorsunuz?
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